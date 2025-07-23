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00:51, 23 июля 2025Бывший СССР

На Украине отправили в переплавку надгробные плиты с советских братских могил

Военкор Котенок: На Украине переплавили плиты с советских братских могил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

На Украине отправили в переплавку надгробные плиты с советских братских могил. На это обратил внимание военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео, снятое одним из работников плавильного цеха одного из украинских предприятий. На кадрах видно, что среди старых деталей из цветного металла лежит мемориальная доска с фамилиями павших бойцов. По словам сотрудника, плита отправится в печь, поскольку сделана из латуни.

В июне российские военнослужащие отомстили Украине за снесенный памятник поэту Александру Пушкину. Это следует из видео, опубликованного военным корреспондентом Александром Коцем. На размещенных им кадрах участник специальной военной операции (СВО) произносит фразу: «За уничтоженный памятник Пушкину в Харькове, огонь!» — помещает снаряд в миномет и совершает выстрел.

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