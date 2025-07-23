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17:00, 23 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали детали продолжающейся трое суток борьбы с ДРГ в Красноармейске

«РБК-Украина»: ВСУ трое суток не могут зачистить Красноармейск от ДРГ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / РИА Новости

Вооруженные силы Украины на протяжении трех суток не могут зачистить Красноармейск (украинское название — Покровск) от российских диверсионно-штурмовых групп (ДРГ), пробившихся туда в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники среди военных.

«Один из собеседников сообщил, что зачистка продолжается уже по меньшей мере трое суток. В город направили дополнительные силы», — говорится в тексте статьи. При этом, по заявлениям журналистов, в настоящий момент ситуация «выравнивается».

Как сообщает издание, ДРГ прорвались, когда у одного из оборонявших город подразделений «закончилась пехота». Отмечается, что российские военные должны были закрепиться в городе и дождаться подкреплений, чтобы взять под контроль улицу Защитников Украины.

Ранее стало известно, что украинские войска начали операцию по поиску российских ДРГ в Красноармейске. Как сообщал аналитический проект DeepState, 22 июля ВСУ все еще искали бойцов Вооруженных сил России.

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