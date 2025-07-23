Незнакомец спас жизнь мужчине и завел роман с его дочерью

В Великобритании незнакомец спас мужчину и нашел любовь

В Великобритании мужчина по имени Марк Тейлор реанимировал незнакомца и нашел настоящую любовь. Об этом пишет Daily Mail.

27 января 2022 года Марк спас жизнь 56-летнему Гэри Стивенсу на заправке. У мужчины случился сердечный приступ, и Тейлор на протяжении 20 минут проводил сердечно-легочную реанимацию, пока не приехали врачи. Семья Гэри поблагодарила героя и стала тесно с ним общаться. Спустя пять месяцев Гэри все-таки не стало, и Марк был одним из тех, кто нес его гроб.

Через год после похорон Гэри Марк сблизился с его дочерью Бетани и завел роман. В январе 2026 года пара планирует сыграть свадьбу. У них уже есть восьмимесячный сын Зак, и теперь они ждут второго ребенка.

Мать Бетани Анна заявила, что Гэри одобрил бы брак пары, поскольку любил Марка. «Он помог в тот день, и я получила дополнительное время с мужем, и теперь у меня самый невероятный внук, — отметила Анна. — Я никогда не смогу отблагодарить его в достаточной мере».

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш мужчина пожертвовал жизнью, чтобы спасти жену от роя пчел. Она попала в больницу в тяжелом состоянии.