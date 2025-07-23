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08:12, 23 июля 2025Экономика

Обрушились поставки одного американского товара в Китай

Таможня КНР: Импорт вина из США снизился в шесть раз, а из Австралии — вчетверо
Кирилл Луцюк

Фото: Ben Wicks / Unsplash

В июне 2025 года поставки вина из США в Китай снизились в шесть раз, если сравнивать их с первым летним месяцем прошлого года. Такие данные китайской таможни опубликовало РИА Новости.

Оказалось, что в начале лета Китай купил у США вина всего на 1,9 миллиона долларов, хотя год назад речь шла о сумме в 11,4 миллиона долларов. Таким образом, Соединенные Штаты потеряли четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров вина в КНР и опустились на восьмую позицию.

Кроме того, Австралия, которая занимает второе место по поставкам такого алкоголя в Китая, снизила их вчетверо: до 30,8 миллиона долларов. Импорт из Чили упал до 12,8 миллиона, а из Испании на 12 процентов. В то же время Франция и Италия смогли увеличить поставки на 18 и 16 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии Китай купил у России почти 262 тысячи литров игристых вин, что в 28 раз превысило показатели аналогичного периода 2024-го. В стоимостном выражении показатель вырос в 17 раз.

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