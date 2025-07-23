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13:18, 23 июля 2025Ценности

Оксана Самойлова появилась на публике в босоножках в виде уток за десятки тысяч рублей

Оксана Самойлова посетила VK Fest в босоножках в виде уток за 44 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова появилась на публике в необычной обуви за десятки тысяч рублей. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

37-летняя инфлюэнсерша посетила фестиваль VK Fest, для которого выбрала босоножки итальянского бренда Moschino. Изделия были выполнены в виде уток, в том числе оформлены белыми перьями, каблуками в форме лап с перепонками и оранжевыми носами.

На официальном сайте марки стоимость данной обуви составляет 477 евро (примерно 44 тысячи рублей).

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