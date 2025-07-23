Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:36, 23 июля 2025Путешествия

Пара американцев занялась оральным сексом в самолете на глазах у детей

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Двое пассажиров занялись оральным сексом в самолете на глазах у детей и угодили под арест. Подробностями истории поделился портал ABC7 WWSB.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 19 июля, на рейсе авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Сарасоту, США. В судебных документах говорится, что во время полета к бортпроводнику подошла женщина. Она заявила, что двое ее детей стали свидетелями полового акта попутчиков.

Материалы по теме:
Секс в самолете — новый фетиш путешественников. Зачем они делают это на высоте и почему их не останавливают?
Секс в самолете — новый фетиш путешественников. Зачем они делают это на высоте и почему их не останавливают?
2 июля 2024
Треть россиян мечтают о сексе в самолете. Почему это превратилось в фетиш и чем может быть опасно увлечение?
Треть россиян мечтают о сексе в самолете. Почему это превратилось в фетиш и чем может быть опасно увлечение?
15 ноября 2024

Член экипажа сразу же направился к указанному пассажиркой месту, на котором летела пара американцев: 43-летняя Триста Л. Рейли и 42-летний Кристофер Дрю Арнольд. Бортпроводник увидел, как женщина «делала движения головой вверх-вниз, лежа лицом вниз на коленях мужчины».

Вскоре после приземления самолета в международном аэропорту Сарасота-Брейдентон Рейли и Арнольда арестовали. Их обвинили в развратных действиях в присутствии несовершеннолетних.

Ранее экс-стюардесса частных самолетов рассказала о странных требованиях работодателей и поведении сверхбогатых пассажиров. Во время собеседования на должность бортпроводницы пилот намекнул, что владелец воздушного судна любит смотреть на оргии с участием девушек, и соискательнице придется в них участвовать.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму идет масштабная хакерская атака. На полуострове есть проблемы со связью

    Пума набросилась на четырехлетнего ребенка

    Российская молодежь начала зарабатывать на одном виде хобби

    Раскрыто местонахождение осужденной за фейки московского педиатра

    В Госдуме прокомментировали задержание сотрудников крупного российского издания

    В России отреагировали на призыв выдворять мигрантов сразу после конца работ

    Дава высказался о ревности в браке с Мари Краймбрери

    Грузовик в оранжевом химическом облаке заметили на трассе в Подмосковье и сняли на видео

    Производители роскоши столкнулись с усталостью покупателей

    Турция представила гиперзвуковую ракету Tayfun

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости