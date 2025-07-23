Пара американцев занялась оральным сексом в самолете на глазах у детей

Двое пассажиров занялись оральным сексом в самолете на глазах у детей и угодили под арест. Подробностями истории поделился портал ABC7 WWSB.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 19 июля, на рейсе авиакомпании JetBlue из Нью-Йорка в Сарасоту, США. В судебных документах говорится, что во время полета к бортпроводнику подошла женщина. Она заявила, что двое ее детей стали свидетелями полового акта попутчиков.

Член экипажа сразу же направился к указанному пассажиркой месту, на котором летела пара американцев: 43-летняя Триста Л. Рейли и 42-летний Кристофер Дрю Арнольд. Бортпроводник увидел, как женщина «делала движения головой вверх-вниз, лежа лицом вниз на коленях мужчины».

Вскоре после приземления самолета в международном аэропорту Сарасота-Брейдентон Рейли и Арнольда арестовали. Их обвинили в развратных действиях в присутствии несовершеннолетних.

Ранее экс-стюардесса частных самолетов рассказала о странных требованиях работодателей и поведении сверхбогатых пассажиров. Во время собеседования на должность бортпроводницы пилот намекнул, что владелец воздушного судна любит смотреть на оргии с участием девушек, и соискательнице придется в них участвовать.