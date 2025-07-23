Стюардесса рассказала об оргиях миллионеров на частных самолетах

Бывшая стюардесса частных самолетов рассказала о странных требованиях работодателей и поведении сверхбогатых пассажиров. Об этом сообщает издание New York Post.

Даниэль Стайрон, которой сейчас 41 год, рассказала, что в 2015 году проходила собеседование на должность бортпроводницы. Самолетом владел религиозный человек, который полмесяца летал с семьей, а полмесяца — с девушками. Пилот намекнул, что владелец самолета любит смотреть на оргии с участием девушек, и соискательнице придется в них участвовать.

Стайрон не согласилась на эту работу, но семь лет работала на других частных самолетах. Свой опыт она описала в мемуарах под названием «Клуб любителей авиасекса». По ее словам, однажды ей пришлось обслуживать влиятельного человека, который летал то с беременной женой, то со своей любовницей. Стайрон признается, что ей было неприятно в этом участвовать, но она не могла ничего сделать.

По словам Стайрон, иногда пассажиры частных самолетов занимались сексом прямо в полете. Экипаж в таких случаях уходит в переднюю часть самолета и ждет, пока те закончат. «Обычно это происходит в туалете, на камбузе или прямо на диване, — пишет она. — Это же их дом, верно?»

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.