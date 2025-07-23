Париж и Берлин приготовили «ответный удар» Вашингтону

FT: Германия и Франция добиваются от ЕС введения ответных мер против США

Германия и Франция добиваются от Европейского союза (ЕС) введения ответных мер против США в случае провала торговых переговоров до начала августа. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

«Мы должны изменить наш метод ведения переговоров. Необходимо уметь нанести ответный удар и выложить на стол любые варианты, которые изменят баланс», — заявил министр промышленности Франции Марк Ферраччи.

Сообщается, что Париж и Берлин призывают использовать против США так называемый инструмент широкомасштабных мер против принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI) — механизм, позволяющий ограничить доступ американских компаний к европейским госзакупкам и ввести торговые ограничения.

При этом ряд стран ЕС опасается возможной ответной эскалации со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что ЕС готов принять невыгодную сделку по торговле с США до истечения дедлайна 1 августа. По данным издания, объединение может принять выгодное для США торговое соглашение, чтобы «выйти из тупика», возникшего в трансатлантических отношениях.