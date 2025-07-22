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08:00, 22 июля 2025Экономика

Евросоюзу предрекли заключение невыгодной сделки по торговле с США

Bloomberg: ЕС готов принять невыгодную сделку по торговле с США до 1 августа
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Pixabay

Евросоюз (ЕС) готов принять невыгодную сделку по торговле с США до истечения дедлайна 1 августа. Такое развитие событий предрекли источники Bloomberg.

По данным издания, объединение может принять выгодное для США торговое соглашение, чтобы «выйти из тупика», возникшего в трансатлантических отношениях. Встреча с американскими чиновниками пройдет в течение недели — в случае, если договор заключить не удастся, в ЕС готовы начать подготовку к ответным мерам.

По словам главы французского Минфина Эрика Ломбарда, переговоры с США выдались сложными. В Вашингтоне настаивают на введении тарифа более 10 процентов на все товары из ЕС. Импортные пошлины не затронут лишь самолеты, некоторые медицинские изделия, а также производственное оборудование. При этом ранее Трамп ввел 25-процентные пошлины на автомобили и автозапчасти и 50-процентные — на сталь, медь и алюминий. Как отмечают в объединении, пошлины уже покрывают порядка 70 процентов экспорта блока в США на общую сумму в 380 миллиардов евро (442 миллиарда долларов).

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Как предполагают в Bloomberg, Европа постарается выбить для себя больше льгот и оградить себя от секторальных пошлин, однако в объединении уже смирились, что соглашение будет выгодным больше для США. Уровень неудобств, с которыми члены ЕС готовы мириться, различный для каждого государства: некоторые из них готовы к повышению тарифных ставок, если будет обеспечено достаточное количество исключений, отмечают источники.

«Я уверен, что мы заключим сделку. Я думаю, что все эти ключевые страны поймут, что лучше открыть свои рынки для Соединённых Штатов Америки, чем платить значительные пошлины, — заявил министр торговли США Говард Лютник.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бeссент заявил, что ЕС «медленно продвигается» в торговых переговорах. Учитывая «гигантский» торговый дефицит США с ЕС и уровень тарифов, «я бы предположил, что они захотят вести переговоры быстрее», — пояснил он.

Ранее Лютник усомнился, что Евросоюз станет вводить ответные пошлины на американские товары. Государственный деятель убежден, что стороны рано или поздно смогут урегулировать данный вопрос. При этом он подчеркнул, что США не откажутся от планов по введению пошлин на европейские товары с 1 августа. Однако стороны могут продолжить переговоры и после этого срока, заключил Латник.

По словам Трампа, пошлины, которые Белый дом уже ввел, обеспечили федеральному бюджету почти 50 миллиардов долларов дополнительного дохода.

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