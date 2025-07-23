Попавшийся с бомбой россиянин Попадейкин попал за решетку на 20 лет

Суд дал 20 лет колонии агенту СБУ за попытку взорвать жителя Запорожской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Попадейкина за попытку взорвать жителя Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме.

Из материалов уголовного дела следует, что Попадейкин по предложению знакомого вступил в террористическое сообщество, которым руководил сотрудник СБУ, находящийся на территории Украины.

В 2023 году подсудимый получил координаты тайника и забрал оттуда взрывчатку. Он изготовил самодельное взрывное устройство, которое спрятал в гараже.

Бомба предназначалась для теракта против жителя Запорожской области. Попадейкин две недели следил за ним. В августе 2023 года его задержали сотрудники российской спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ФСБ задержала агента СБУ, делавшего тайник с составными частями БПЛА и взрывчаткой.