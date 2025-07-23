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20:03, 23 июля 2025Силовые структуры

Попавшийся с бомбой россиянин Попадейкин попал за решетку на 20 лет

Суд дал 20 лет колонии агенту СБУ за попытку взорвать жителя Запорожской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Попадейкина за попытку взорвать жителя Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме.

Из материалов уголовного дела следует, что Попадейкин по предложению знакомого вступил в террористическое сообщество, которым руководил сотрудник СБУ, находящийся на территории Украины.
В 2023 году подсудимый получил координаты тайника и забрал оттуда взрывчатку. Он изготовил самодельное взрывное устройство, которое спрятал в гараже.

Бомба предназначалась для теракта против жителя Запорожской области. Попадейкин две недели следил за ним. В августе 2023 года его задержали сотрудники российской спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ФСБ задержала агента СБУ, делавшего тайник с составными частями БПЛА и взрывчаткой.

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