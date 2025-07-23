Популярная российская актриса в купальнике прошлась по газону

47-летняя актриса Ирина Пегова в купальнике прошлась по газону

Популярная российская актриса театра и кино Ирина Пегова в откровенном наряде прошлась по газону. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 47-летняя знаменитость была запечатлена идущей вдоль многочисленных шезлонгов в зонтами от солнца. При этом она была одета в черных слитный купальник на бретелях. Звезда собрала волосы и надела закрытую обувь на плоском ходу.

В мае 47-летняя Любовь Толкалина опубликовала видео в откровенном боди. Звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разметила черно-белый ролик, в котором предстала в блестящем изделии на молнии.