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10:46, 23 июля 2025Ценности

Популярная российская актриса в купальнике прошлась по газону

47-летняя актриса Ирина Пегова в купальнике прошлась по газону
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @pegovairina

Популярная российская актриса театра и кино Ирина Пегова в откровенном наряде прошлась по газону. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 47-летняя знаменитость была запечатлена идущей вдоль многочисленных шезлонгов в зонтами от солнца. При этом она была одета в черных слитный купальник на бретелях. Звезда собрала волосы и надела закрытую обувь на плоском ходу.

В мае 47-летняя Любовь Толкалина опубликовала видео в откровенном боди. Звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разметила черно-белый ролик, в котором предстала в блестящем изделии на молнии.

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