Порошенко заявил о подделке указа о санкциях против него

Порошенко: Указ о санкциях против меня фальсифицирован

Указ о санкциях против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) был сфальсифицирован. Об этом Порошенко заявил в своем Telegram-канале.

«Существуют три разные версии указа о введении санкций. Они менялись после официальной процедуры голосования на заседании Совета национальной безопасности Украины. Это означает, что указ был сфальсифицирован и не может считаться действующим», — написал он.

Он добавил, что общество скоро узнает, на базе чего принимали это решение, и кто является его настоящим автором.

Ранее Порошенко сформировал альянс против нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. По предварительным данным, во время следующих выборов свою кандидатуру выдвинет глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, а также журналисты и активисты, близкие к грантовым кругам.