Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 23 июля 2025Бывший СССР

Порошенко заявил о подделке указа о санкциях против него

Порошенко: Указ о санкциях против меня фальсифицирован
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Стрингер / РИА Новости

Указ о санкциях против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) был сфальсифицирован. Об этом Порошенко заявил в своем Telegram-канале.

«Существуют три разные версии указа о введении санкций. Они менялись после официальной процедуры голосования на заседании Совета национальной безопасности Украины. Это означает, что указ был сфальсифицирован и не может считаться действующим», — написал он.

Он добавил, что общество скоро узнает, на базе чего принимали это решение, и кто является его настоящим автором.

Ранее Порошенко сформировал альянс против нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. По предварительным данным, во время следующих выборов свою кандидатуру выдвинет глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, а также журналисты и активисты, близкие к грантовым кругам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Актер из «Слова пацана» ушел на СВО после ареста по делу о разбое с убийством. Что известно о его судьбе?

    Автор санкций США призвал передать Украине замороженные активы России

    Пашинян захотел изменить устав Армянской церкви с одной целью

    У полковника СБУ нашли квартиры на фоне борьбы Киева с антикоррупционными структурами

    Названы способы распознать маньяка

    В горах Сочи пройдет фестиваль традиционной русской кухни

    Россиянин из лука обстрелял коллег и скрылся на велосипеде

    Представители Турции приехали на место переговоров РФ и Украины

    Еврокомиссия потребовала объяснений от Зеленского

    Россиянам раскрыли способ модно одеться в дождь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости