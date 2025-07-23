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03:31, 23 июля 2025Путешествия

Посетившая 12 стран за год россиянка развеяла миф о дороговизне путешествий за границу

Алина Черненко

Фото: Michel Stockman / Unsplash

Российская тревел-блогерша, посетившая за год 12 стран, развеяла миф о дороговизне путешествий за границу. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Как человек, который делает это регулярно, я вас уверяю — путешествовать по миру доступно каждому россиянину (при желании)», — призналась автор публикации.

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Путешественница пояснила, что уровень цен в России и Европе практически сравнялся. Отели там стоят не дороже отечественных, а авиабилеты можно найти по выгодным ценам, если знать, когда покупать.

«Слетать самостоятельно в Европу стоит так же, как отдохнуть по путевке где-нибудь в Турции, Египте, Эмиратах и так далее. А то и дешевле. Это я вам из личного опыта говорю», — отметила она.

Блогерша добавила, что для путешествий нужно лишь оформить визу, и при желании это тоже сделать несложно. По ее словам, люди, которые говорят, что получить шенген нереально, ленятся или обманывают.

«Когда я лечу из Тюмени в Ереван, Анталью или Стамбул, то 80 процентов пассажиров, так же как и я, оказываются транзитными, то есть используют Армению и Турцию для пересадки и далее летят в Европу. И это доказывает, что путешественников, как я, много! Нужно лишь хотеть этого», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинное отношение иностранцев к русским туристам. Она рассказала, что их реакция на ее национальность почти всегда одинаковая.

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