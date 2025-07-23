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02:18, 23 июля 2025Мир

В России удивились реакции гендиректора ЮНЕСКО на выход США

Постпредство РФ: Реакция гендиректора ЮНЕСКО на выход США вызывает удивление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Заявление гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле о том, что выход Вашингтона из состава организации был «ожидаемым» и оно не будет иметь финансовых последствий, вызывает удивление. Об этом сообщил ТАСС врио постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза.

Он напомнил, что два года назад именно ЮНЕСКО агитировала за возвращение США в 2023 году в обход правил процедуры без фиксации финансовых обязательств.

Ранее президент США Дональд Трамп вывел страну из ЮНЕСКО. Решение было принято исходя из «антиизраильских и антиамериканских» настроений организации.

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