Липовой: Зеленский строит бункер в Карпатах, чтобы иметь возможность сбежать

Президент Украины Владимир Зеленский строит бункер в Карпатах, чтобы иметь возможность в случае опасности быстро сбежать на Запад. Постройку президентского бункера на западной границе объяснил в беседе с aif.ru генерал-майор Сергей Липовой.

«В случае наступления времени "Ч", когда надо будет срочно спасать свою шкуру бегством, он в любой момент может на поезде, машине или вертолете покинуть "западный" бункер», — заявил военный.

Он добавил, что при другом сценарии Киев решит просто перенести административные и политические центры на запад страны.

Ранее дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс назвала глупым шагом решение Зеленского фактически уничтожить Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По ее словам, полномочия антикоррупционных ведомств были ограничены «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения.