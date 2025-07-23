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13:04, 23 июля 2025Бывший СССР

Постройку бункера для Зеленского на западной границе объяснили планами побега

Липовой: Зеленский строит бункер в Карпатах, чтобы иметь возможность сбежать
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский строит бункер в Карпатах, чтобы иметь возможность в случае опасности быстро сбежать на Запад. Постройку президентского бункера на западной границе объяснил в беседе с aif.ru генерал-майор Сергей Липовой.

«В случае наступления времени "Ч", когда надо будет срочно спасать свою шкуру бегством, он в любой момент может на поезде, машине или вертолете покинуть "западный" бункер», — заявил военный.

Он добавил, что при другом сценарии Киев решит просто перенести административные и политические центры на запад страны.

Ранее дочь спецпосланника США Кита Келлога Меган Моббс назвала глупым шагом решение Зеленского фактически уничтожить Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По ее словам, полномочия антикоррупционных ведомств были ограничены «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения.

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