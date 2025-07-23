Представители Турции приехали на место переговоров РФ и Украины

Представители Турции первыми приехали на место переговоров России и Украины

Представители Турции первыми приехали на место переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что кортеж с главой Национального управления разведки Турции Ибрагимом Калыном заехал на территорию дворца Чираган около 17:17 по московскому времени. Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан и начальник генштаба ВС Турции Метин Гюрак также примут участие в переговорах.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, прибыл на третий раунд переговоров в футболке Putin Team. Также в качестве делегатов назначены замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Возглавлять делегацию Украины по-прежнему будет Рустем Умеров — бывший министр обороны, а теперь секретарь Совета национальной безопасности и обороны. В ее состав также войдут представители украинской разведки, омбудсмена, министерства иностранных дел, офиса президента Украины и Вооруженных сил страны.