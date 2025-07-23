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16:50, 23 июля 2025Ценности

Помощник президента России прибыл на переговоры с Украиной в футболке Putin Team

Мединский прибыл на переговоры с Украиной в футболке Putin Team
Екатерина Ештокина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, прибыл на третий раунд переговоров в футболке Putin Team. Об этом пишет РИА Новости.

Политика запечатлели выходящим из самолета в поло графитового цвета с упомянутой надписью, вышитой слева на груди. При этом Мединский надел солнцезащитные очки, набросив на руку темно-синюю кофту.

Известно, что российский бренд Putin Team Russia представил свою экспортную коллекцию одежды в 2019 году на международной выставке ISPO в Мюнхене.

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Российская делегация прибыла в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной. Переговоры Москвы и Киева стартуют вечером 23 июля.

Делегацию от России возглавляет Владимир Мединский. Также в качестве делегатов назначены замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

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