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17:41, 23 июля 2025Россия

Путин подписал закон о результатах участников СВО за ЕГЭ

Путин продлил срок действия результатов ЕГЭ для участников СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Период службы в зоне специальной военной операции (СВО) не будет засчитываться в срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Это следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

В нем отмечается, что речь идет об участниках СВО, задействованных в боях на территориях Украины, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР И ДНР), Херсонской и Запорожской областях, а также отражавших вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, на продление срока действия результатов ЕГЭ могут рассчитывать добровольцы и правоохранители, выполнявшие задачи СВО на указанных территориях.

Ранее Путин поддержал идею необходимости сдачи ЕГЭ по истории для поступающих в вузы. Автором инициативы стал ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, она коснется тех, кто планирует поступление на гуманитарные и социально-экономические специальности.

ЖЗЛ
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