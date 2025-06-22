Путин поддержал идею о необходимости сдачи ЕГЭ по истории для поступающих в вузы

Путин одобрил идею сдачи ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы

Президент России Владимир Путин поддержал идею о необходимости сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории для поступающих в вузы. Его слова приводит ТАСС.

Инициативу озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории. Она будет касаться тех, кто планирует поступление в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Торкунов объяснил, что большая часть абитуриентов, которые выбрали упомянутые направления, сдают ЕГЭ по обществознанию. Но, по его словам, в курсе истории присутствуют в том числе обществоведческие понятия.

«Хорошо. Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», — одобрил предложение глава российского государства.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов озвучил самые популярные направления среди поступающих в вузы. Так, в топе оказались педагогика и IT-направления.