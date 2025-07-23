Скачко: Мелания может давить на Трампа по Украине от нечего делать

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания может давить на политика по теме Украины от нечего делать. Об этом в беседе с aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.

Прежде издание Hill, ссылаясь на конгрессмена Дона Бэкона, сообщило, что Трамп начал угрожать Москве под влиянием жены. Скачко заметил, что подобное уже происходило, когда дочь американского президента Иванка эмоционально отреагировала на испачканных детей в Сирии. Это закончилось ударом по стране.

«Это та же самая картинка — просто от нечего делать. Сидят девушки, смотрят. Им нарисовали грозного медведя, который обижает украинского милого, пушистого, толстого суслика. Она сказала, что надо остановить медведя», — пояснил политолог.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания нейтральна по вопросу конфликта на Украине.