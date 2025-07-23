Раскрыты способы защиты от мошенников в WhatsApp и Telegram

F6: В мессенджерах нужно обращать внимание на необычное поведение собеседников

При общении в чатах в популярных мессенджерах, в том числе в Telegram и WhatsApp, нужно обращать внимание на необычное поведение собеседников, заявил руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов. Этот и другие способы защиты от мошенников он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Стоит быть внимательными к необычному поведению собеседников. Должны насторожить необычные просьбы от знакомых, коллег, несвойственные им обращения или манера письма. Например, если коллега, с которым вы общаетесь на "ты", вдруг стал обращаться на "вы" и по имени и отчеству», — порекомендовал Янов.

Кроме того, забеспокоиться стоит, если участник корпоративного, домашнего или школьного чата начинает массово рассылать сообщения с призывом помочь ему финансово, предложениями быстрого заработка, подозрительными ссылками и файлами, а также с просьбами проголосовать за кого-либо в конкурсе. В F6 отмечают, что преступники могут писать под самыми разными предлогами, используя при этом не только украденные аккаунты, но и поддельные.

«Стоит подвергать сомнению все сообщения, где от вас требуют совершить какое-либо действие, задают вопросы о ваших данных или учетных записях. Не сообщайте никакую личную информацию, в частности, полное имя, паспортные данные и номера банковских карт. Не соглашайтесь на переход в другие мессенджеры или на сайты якобы для продолжения общения или выполнения определенных действий», — уточнил Янов.

Он также порекомендовал обязательно включить в приложениях двухфакторную аутентификацию. В Telegram она активируется в настройках конфиденциальности, а в WhatsApp она называется «Ключи доступа» и расположена в разделе «Аккаунт». Кроме того, Янов напомнил, что можно установить дополнительный пароль для входа в приложение — «Код-пароль» в Telegram и «Двухшаговая проверка» в WhatsApp.

Тем временем россиян предупредили о новой схеме мошенников. Они звонят жителям страны и представляются сотрудниками маркетплейсов, после чего сообщают об оформленной на имя потенциальной жертвы доставке.