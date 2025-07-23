Риск полного прекращения торговли России с Евросоюзом оценили

Доцент Абдулов: Товарооборот РФ и ЕС едва ли станет нулевым в скором времени

В ближайшее время товарооборот между Россией и Европейским союзом едва ли дойдет до нулевых значений, считает доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Рафаэль Абдулов. Его процитировали «Известия».

Он напомнил, что такие государства Евросоюза, как Венгрия, Словения, Греция, Италия, не в состоянии перестать покупать российский газ, а альтернативных источников этого энергоносителя у них нет. Что касается Бельгии, Франции и Нидерландов, то хотя они и отказались от трубопроводного газа, но при этом увеличили импорт СПГ.

Впрочем, в долгосрочной перспективе товарооборот между ЕС и Россией будет снижаться, так как место Евросоюза постепенно занимает КНР.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Фиранчук считает крайне маловероятным полное прекращение товарооборота с Европейским союзом. Он полагает, что скорее следует ждать нового равновесного уровня торговли. Россия продолжает получать слабо заменимые европейские товары. Например, объем ввоза медикаментов из ЕС стабильно составляет около 10 миллиардов долларов. И даже если прямая торговля пресечется, то поставки продолжатся через третьи государства.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года Германия уменьшила экспорт в Россию на 5,3 процента, если сравнивать с мартом, и на 9,3 процента, если с апрелем 2024 года. Российский импорт в ФРГ сократился на 22,6 процента относительно марта и на 50,3 процента относительно апреля 2024 года.