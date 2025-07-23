Россиян предупредили о риске отравиться из-за популярного устройства на кухне

Врач Кондрахин: Грязная вытяжка на кухне способна отравить жильцов квартиры

Грязная вытяжка на кухне способна отравить жильцов квартиры. Об опасности популярного бытового устройства предупредил россиян старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин, пишет «Газета.ru».

«Здесь проблема складывается из трех компонентов. Первый компонент — это жир, который привлекает насекомых и переносит любую кишечную инфекцию, если они контаминируют пищевые продукты. Второе — это плесень. И третье — это пыль и грязь, которая смешивается с жиром и является жироуловителем в вытяжке», — рассказал врач.

Кондрахин призвал россиян регулярно мыть вытяжку при помощи бытовой химии или даже в посудомоечной машине — некоторые модели подразумевают такую опцию. Делать это нужно как минимум раз в месяц и даже в тех случаях, когда вытяжкой никто не пользуется.

В противном случае есть риск возникновения аллергических заболеваний, бронхита и даже пищевого отравления, подчеркнул специалист.

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