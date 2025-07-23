Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:29, 23 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о риске отравиться из-за популярного устройства на кухне

Врач Кондрахин: Грязная вытяжка на кухне способна отравить жильцов квартиры
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Грязная вытяжка на кухне способна отравить жильцов квартиры. Об опасности популярного бытового устройства предупредил россиян старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин, пишет «Газета.ru».

«Здесь проблема складывается из трех компонентов. Первый компонент — это жир, который привлекает насекомых и переносит любую кишечную инфекцию, если они контаминируют пищевые продукты. Второе — это плесень. И третье — это пыль и грязь, которая смешивается с жиром и является жироуловителем в вытяжке», — рассказал врач.

Кондрахин призвал россиян регулярно мыть вытяжку при помощи бытовой химии или даже в посудомоечной машине — некоторые модели подразумевают такую опцию. Делать это нужно как минимум раз в месяц и даже в тех случаях, когда вытяжкой никто не пользуется.

В противном случае есть риск возникновения аллергических заболеваний, бронхита и даже пищевого отравления, подчеркнул специалист.

Ранее россиян предупредили о неожиданной опасности робота-пылесоса. В теории, синхронизируясь с облачными сервисами, такое устройство может шпионить за владельцем, фиксируя детали домашней обстановки: расположение ценных предметов, систем безопасности и распорядок дня хозяина.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорной делегации Украины похвалили коллег из России за два качества

    Дачников предупредили о штрафах при строительстве на участке

    Российская молодежь начала зарабатывать на одном виде хобби

    Стало известно об отказе футболиста сборной России переходить из «Локомотива» в ЦСКА

    Мигранты подрались с россиянами за право играть на футбольном поле и попали на видео

    В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского

    Шестилетняя россиянка попала в Книгу рекордов

    Премьер Польши предупредил о предвоенных временах

    Российский пенсионер сказочно разбогател после вещего сна

    На пляжах российского региона установили детекторы дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости