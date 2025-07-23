Россиян предупредили о риске попасть под уголовное дело при покупке билета в сети

ИБ-эксперт Горбунов: Покупка билета на концерт с рук может стать преступлением

Покупка билета на концерт с рук в интернете может обернуться для покупателя уголовным делом. Об этом предупредил россиян в разговоре с «Газетой.Ru» веб-разработчик и эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.

Он отметил, что в тематических чатах и группах чатах предлагают «лишние билеты» по привлекательной цене. Однако после перевода денег билет либо не приходит, либо оказывается использованным или украденным. «В последнем случае есть риск попасть под уголовное расследование», — указал собеседник издания.

Кроме того, злоумышленники могут создавать поддельные сайты, копируя дизайн официальных площадок и регистрируя похожие доменные имена с незначительными изменениями.

Ранее креативный продюсер и участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова https://lenta.ru/news/2025/03/20/zvezda-zhenskogo-stendapa-predupredila-o-prodayuschih-bilety-na-ee-kontserty-moshennikah/ поклонников, что мошенники обманывают пользователей, утверждая, что продают билеты на ее концерты. Как рассказала одна из ее подписчиц, в Telegram злоумышленники продают билеты на одни и те же места в зрительном зале.