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17:01, 23 июля 2025Экономика

Россиян предупредили об аномально холодной погоде

Синоптик Вильфанд: В большей части России погода будет ниже климатической нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На большей части территории России средняя температура третьей декады июля будет ниже климатической нормы. Об аномально холодной погоде предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Если усреднить прогностическую температуру по территории России, то в основном везде наблюдается температура ниже нормы на 1-2 градуса», — рассказал синоптик.

Температура на 5-6 градусов выше нормы в европейской части России ожидается лишь в одном регионе — Чеченской Республике. С 23 по 27 июля воздух там прогреется до плюс 34-35 градусов. Редчайший случай, по прогнозам Вильфанда, будет на Сахалине — там столбики термометров покажут плюс 32 градуса.

«Еще в Хабаровском и Приморских краях, а также Еврейской автономной области дневные температуры будут в диапазоне плюс 34-37 градусов, что на 5-8 градусов выше нормы», — заключил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в начале августа в Москву вернутся сильные дожди. По словам специалиста, в первой половине августа может выпадать по 12-20 миллиметров осадков в сутки.

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