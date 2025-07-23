Россиянам напомнили о штрафах за выброшенный из окна мусор

Эксперт по ЖКХ Мамчур: За выброс мусора из окон можно получить штраф

За выброс мусора из окон или оставление его в подъезде можно получить штраф. Об этом россиянам напомнил руководитель регионального центра Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур в разговоре с «Радио 1».

Эксперт отметил, что для того, чтобы проблемного соседа привлекли к ответственности, нужны доказательства. Во избежание возможных конфликтов с нарушителем правопорядка он посоветовал обратиться в управляющую компанию либо к председателю ТСЖ, рассказать о случившемся, при необходимости написать заявление и подкрепить свои слова записями с камер видеонаблюдения или самостоятельно снятыми видео.

Он добавил, что, хотя штрафы за выброс мусора и оставление его в неположенных местах регулярно повышаются, они по-прежнему слишком лояльны. Специалист подчеркнул, что урна у подъезда предназначена для мелких бытовых отходов, а не для того, что копилось в в квартире на протяжении нескольких недель, и призвал граждан нести ответственность за благосостояние природы и чистоту в многоквартирном доме, где они живут. «Любой мусор — это дополнительные расходы, на который муниципалитет будет вынужден выделять дополнительные деньги», — заключил Мамчур.

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