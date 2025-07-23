Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:39, 24 июля 2025Экономика

Россиянам напомнили о штрафах за выброшенный из окна мусор

Эксперт по ЖКХ Мамчур: За выброс мусора из окон можно получить штраф
Полина Кислицына (Редактор)

За выброс мусора из окон или оставление его в подъезде можно получить штраф. Об этом россиянам напомнил руководитель регионального центра Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур в разговоре с «Радио 1».

Эксперт отметил, что для того, чтобы проблемного соседа привлекли к ответственности, нужны доказательства. Во избежание возможных конфликтов с нарушителем правопорядка он посоветовал обратиться в управляющую компанию либо к председателю ТСЖ, рассказать о случившемся, при необходимости написать заявление и подкрепить свои слова записями с камер видеонаблюдения или самостоятельно снятыми видео.

Он добавил, что, хотя штрафы за выброс мусора и оставление его в неположенных местах регулярно повышаются, они по-прежнему слишком лояльны. Специалист подчеркнул, что урна у подъезда предназначена для мелких бытовых отходов, а не для того, что копилось в в квартире на протяжении нескольких недель, и призвал граждан нести ответственность за благосостояние природы и чистоту в многоквартирном доме, где они живут. «Любой мусор — это дополнительные расходы, на который муниципалитет будет вынужден выделять дополнительные деньги», — заключил Мамчур.

Ранее аналитики сервиса аренды жилья Colife узнали, какие привычки соседей больше всего раздражают жильцов многоквартирных домов. В топ попали непрекращающийся ремонт, лай собак и громкий секс за стенкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины. О чем договорились стороны?

    Россиянам напомнили о штрафах за выброшенный из окна мусор

    Над российским городом прогремело около пяти взрывов

    Российский боец во время артобстрела сбил беспилотник

    Прокуратура внесла представление новгородскому Минкульту за концерт IOWA

    Женщину избили на улице за кражу пениса у прохожего

    Индия выведет из эксплуатации советские МиГ после 60 лет службы

    Звезда «Ворониных» рассказала о начале ремонта в квартире 14-летней дочери

    Мединский назвал деградацией предложение мэра Львова

    Утратившим имущество из-за атак ВСУ курянам выплатят компенсацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости