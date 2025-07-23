Россияне рассказали о главных жалобах соседей

Colife: Шум от дрели и громкий секс за стеной больше всего беспокоят россиян

Непрекращающийся ремонт стал главным поводом для жалоб соседей. Самые раздражающие привычки жильцов в многоквартирном доме выяснил сервис аренды жилья Colife. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пальма первенства принадлежит шуму от перфоратора. Нескончаемое жужжание дрели вызывает недовольство 33 процентов респондентов. Причем большее раздражение вызывает не громкость, а непредсказуемость — ремонт могут начать и в семь часов утра, и в девять часов вечера. Второе место в рейтинге занимает лай собак. На него жалуются 18 процентов участников опроса. Вой питомцев — бич домов с плохой шумоизоляцией, порой гвалт раздается даже на других этажах дома. Недовольство в таком случае вызывает не столько питомец, сколько его хозяин, допустивший такую ситуацию. Тройку лидеров замыкает эмоциональный секс за стеной. Деликатная проблема волнует 16 процентов информантов.

Среди других раздражающих факторов собственники называют громкую музыку и курение на балконе. Также возмущение у соседей вызывают оставленные на лестничной площадке пакеты с мусором и стойкий запах еды в подъезде, в особенности жареной рыбы.

Шумные соседи и нарушение закона о тишине возглавили рейтинг и по результатам опроса «Группы Ренессанс Страхование». Исследование было посвящено тому, что не удовлетворяет россиян в их собственных квартирах. Также респонденты пожаловались на грызунов, насекомых, состояние коммуникаций в доме и высокую квартплату.