Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 23 июля 2025Экономика

Россияне рассказали о главных жалобах соседей

Colife: Шум от дрели и громкий секс за стеной больше всего беспокоят россиян
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Непрекращающийся ремонт стал главным поводом для жалоб соседей. Самые раздражающие привычки жильцов в многоквартирном доме выяснил сервис аренды жилья Colife. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Пальма первенства принадлежит шуму от перфоратора. Нескончаемое жужжание дрели вызывает недовольство 33 процентов респондентов. Причем большее раздражение вызывает не громкость, а непредсказуемость — ремонт могут начать и в семь часов утра, и в девять часов вечера. Второе место в рейтинге занимает лай собак. На него жалуются 18 процентов участников опроса. Вой питомцев — бич домов с плохой шумоизоляцией, порой гвалт раздается даже на других этажах дома. Недовольство в таком случае вызывает не столько питомец, сколько его хозяин, допустивший такую ситуацию. Тройку лидеров замыкает эмоциональный секс за стеной. Деликатная проблема волнует 16 процентов информантов.

Среди других раздражающих факторов собственники называют громкую музыку и курение на балконе. Также возмущение у соседей вызывают оставленные на лестничной площадке пакеты с мусором и стойкий запах еды в подъезде, в особенности жареной рыбы.

Шумные соседи и нарушение закона о тишине возглавили рейтинг и по результатам опроса «Группы Ренессанс Страхование». Исследование было посвящено тому, что не удовлетворяет россиян в их собственных квартирах. Также респонденты пожаловались на грызунов, насекомых, состояние коммуникаций в доме и высокую квартплату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России распространяется штамм коронавируса «стратус». Вызовет ли он новую пандемию?

    В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы мазута

    В Госдуме ответили на призыв экс-посла США отказываться от российского гражданства

    Вспышка опасного заболевания произошла в российском детском доме

    Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

    Впервые найден способ предотвратить опасный вирус

    Россиян предупредили об аномально холодной погоде

    Отдыхающие на пляже российского санатория наткнулись на тело мужчины

    Сотрудники крупной нефтяной компании попались со взятками

    На Украине рассказали детали продолжающейся трое суток борьбы с ДРГ в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости