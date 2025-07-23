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16:41, 23 июля 2025Экономика

Россияне стали меньше тратиться на ремонт

Почта Банк: Россияне сократили траты на ремонт на 25 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С начала 2025 года россияне сократили траты на ремонт и обустройство дома на 25 процентов год к году. Об этом говорится в исследовании «Почта Банка», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

За указанный период также снизился средний чек на ремонт — с 5,1 до 3,9 тысячи рублей. Эксперты связывают такую динамику с перераспределением средств в сберегательные инструменты под высокие ставки. Желающие накопить побольше средств россияне уменьшили расходы на теплоснабжение (минус 42 процента), электрику (11 процентов) и водопроводные системы (пять процентов).

При косметическом ремонте клиенты банка стали чаще выбирать российские бренды вместо более дорогих импортных. Количество переводов средств, связанных с покупкой красок, обоев и строительных материалов, выросло на 17 процентов, при этом средний чек уменьшился на шесть процентов, до 1,3 тысячи рублей, а общие траты — на 27 процентов. Также снизились расходы на зоны для отдыха. Траты на покупку и обслуживание бассейнов сократились на 33 процента, а количество операций — на 24 процента. Средний чек упал с 6,7 до 4,8 тысячи рублей.

При этом траты на покупку товаров для дома и мебели выросли на 26 процентов. Средний чек остался на прежнем уровне — 4,9 и 2,3 тысячи рублей соответственно.

Ранее архитектор и дизайнер интерьеров Мария Боровская рассказала, как ускорить ремонт. По ее словам, сделать это поможет планирование бюджета.

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