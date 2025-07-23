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17:29, 23 июля 2025Силовые структуры

Россиянин из лука обстрелял коллег и скрылся на велосипеде

В Петербурге мужчина из лука расстрелял коллег и скрылся на велосипеде
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bobex-73 / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге мужчина из лука обстрелял коллег и скрылся на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, у 39-летнего Александра Ершова произошел конфликт с двумя коллегами на заводе. Он приехал к проходной в конце смены и несколько раз выстрелил из лука по выходящим женщинам. В результате в 52-летнюю начальницу смены Галину Банул попали две стрелы, а в Татьяну Завизон — три. Обе пострадавшие доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.

Злоумышленник скрылся с места преступления на оранжевом велосипеде. Сотрудники полиции ведут его поиск.

Ранее сообщалось, что неформал ударил ножом приставшего к нему россиянина возле кафе.

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