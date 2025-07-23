Неформал ударил ножом приставшего к нему россиянина возле кафе

В Евпатории неформал ударил ножом мужчину возле кафе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, возле одного из кафе в городе мужчина пристал к неформалу. Между ними произошел словесный конфликт, который почти сразу перерос в драку. Однако длинноволосый парень сразу достал нож и нанес оппоненту удар в живот. После этого он скрылся. Пострадавшему пытались оказать помощь, но ранение оказалось несовместимо с жизнью.
22-летнего подозреваемого оперативно задержали. Он прятался в одном из служебных помещений магазина неподалеку. При досмотре у задержанного был обнаружен нож, с которым он совершил нападение.
Молодой человек отправлен в СИЗО на время проведения следствия.
Ранее сообщалось, что защищающаяся россиянка сломала охотничий нож напавшей на нее женщины.