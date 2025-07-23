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20:29, 23 июля 2025Силовые структуры

Россиянин возле дома изнасиловал малолетнюю девочку

В Петербурге задержали мужчину, надругавшегося над несовершеннолетней возле дома
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Питерский Следком»

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего около дома несовершеннолетнюю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, днем 19 июля мужчина недалеко от жилого дома по улице Генерала Лагуткина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 46-летний мужчина. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мигрант попытался изнасиловать на пляже девочку.

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