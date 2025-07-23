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16:33, 23 июля 2025Культура

Российская певица пожелала Осборну отправиться в ад

Певица Вика Цыганова пожелала рокеру Оззи Осборну упокоиться в аду
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Вика Цыганова прокомментировала уход легендарного британского рок-музыканта, основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна. Ее слова публикует «Абзац».

Артистка выступила резко против того, чтобы называть улицу в России в честь культового рокера. По ее словам, стоит уделить больше внимания знаковым отечественным исполнителям. В частности певица предложила установить памятник советскому музыканту Игорю Талькову.

«Пусть упокоится в аду товарищ Оззи Осборн», — заявила Цыганова.

22 июля сообщалось, что Осборна не стало в возрасте 76 лет. Как рассказали родные, в последние моменты жизни музыкант «был окружен семьей и любовью».

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