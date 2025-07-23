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09:13, 23 июля 2025ЦенностиЭксклюзив

Российские мужчины объяснили желание снимать обручальное кольцо

Sokolov: Российские мужчины боятся носить обручальные кольца
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Amanda Mocci / Unsplash

Российские мужчины объяснили желание снимать обручальное кольцо. Соответствующий материал ювелирного бренда Sokolov поступил в распоряжение «Ленты.ру».

51 процент респондентов уверены, что обручальное кольцо укрепляет доверие, но почти каждый десятый не носит его. Оказалось, что 32 процента мужчин не любят ходить с ним, а еще 20 процентов боятся потерять дорогую вещь. При этом те, кто носит кольцо, часто его снимают из-за работы (27 процентов), занятий в спортзале (17 процентов) или домашних дел (15 процентов). Лишь 4 процента опрошенных признались, что таким действием хотят скрыть свой статус.

В то же время 36 процентов участников исследования готовы закрыть глаза, если партнер не носит кольцо дома, а 15 процентов честно признались, что иногда оно кажется ограничением. Также опрос показал, что больше половины россиян (58 процентов) считают, что мужчины чаще скрывают свой статус, снимая ювелирное украшение. Однако 42 процента думают, что так поступают женщины. Если кто-то из партнеров теряет кольцо, то чаще это делают именно мужчины (69 процентов).

Ранее эксперт по ювелирным изделиям из магазина Angelic Diamonds Нил Дитт назвал вещь, которая может оказаться опасной для тренировок в спортзале.

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