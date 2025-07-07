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18:54, 7 июля 2025Ценности

Одна вещь оказалась опасной для тренировок в спортзале

Обручальные и помолвочные кольца оказались опасными для тренировок в спортзале
Мария Винар

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по ювелирным изделиям из магазина Angelic Diamonds Нил Дитт назвал одну вещь, которая может оказаться опасной для тренировок в спортзале. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Дитт посоветовал читателям снимать перед началом тренировки обручальные или помолвочные кольца. По его словам, ювелирные изделия могут стать отличной средой для размножения бактерий из-за скопления пота и грязи. «Бактерии, которые скопились на украшениях во время занятий спортом, могут вызвать покраснение кожи, сыпь или инфекции. Если кожа вокруг кольца начинает выглядеть болезненной или воспаленной, это явный признак того, что нужно сделать перерыв в носке», — объяснил специалист.

Кроме того, собеседник портала отметил, что во время активных движений кольцо может незаметно соскользнуть или вовсе повредиться из-за постоянного контакта с гантелями, штангами и тренажерами. Также Дитт уточнил, что пот и грязь ускоряют износ металла украшений. «Функциональные тренировки в особенности предполагают быстрое использование тренажеров и гантель, которые могут легко зацепить украшения. Поэтому во время таких занятий просто безопаснее оставлять кольца дома», — заключил он.

Ранее эксперт бренда Sokolov Елена Ракутина назвала лучшие украшения для купания в бассейне.

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