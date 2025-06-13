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16:34, 13 июня 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам назвали лучшие украшения для купания в бассейне

Эксперт Sokolov Ракутина: Золото 585 пробы и платина лучше подойдут для отпуска
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: J. Balla Photography / Unsplash

Россиянам назвали лучшие украшения для отпуска. Комментарий эксперта бренда Sokolov Елены Ракутиной попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам специалистки, солнце, морская вода и хлор из бассейнов могут серьезно повредить драгоценности — некоторые темнеют, царапаются или даже разрушаются. «Особенно губительны для аксессуаров вода, химические вещества и ультрафиолет. Поэтому правило простое: в бассейн украшения не берем, а на пляж — подбираем с умом», — заявила она.

Среди металлов, которые лучше всего переносят курортные условия, собеседница издания выделила золото 585 пробы и выше, платину, титан и медицинскую сталь. Такие украшения лучше подойдут для купания в бассейне или море, уточнила Ракутина.
Так, золотые изделия без вставок довольно устойчивы при условии недолгой носки и последующего ухода.

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Платина же не окисляется и не темнеет благодаря минимальному содержанию примесей в сплаве, а титан и медицинская сталь за счет прочности этих материалов — отличная альтернатива для тех, кто ведет активный образ жизни на отдыхе. «Есть также родированное серебро — оно крепче обычного, но золоту и платине все равно уступает», — предупредила эксперт.

Что точно стоит оставить дома — это обычное серебро, сплавы с медью, золото 375 пробы и все позолоченное, поскольку эти материалы быстро окисляются и теряют внешний вид после купания. При этом в кольцах вне зависимости от материала лучше не купаться вовсе — пальцы уменьшаются от воды, из-за чего изделие может соскользнуть.

В то же время бриллианты и фианиты практически не боятся ни воды, ни солнца. Сапфиры, рубины, натуральный топаз, гранат и агат можно носить на пляже, но недолго, а перед купанием их обязательно нужно снимать.

«А вот опал, бирюза, перламутр — это совсем другая история. Из-за пористой структуры они не выносят ни солнца, ни хлора, ни соли. Могут потускнеть, потрескаться и даже рассыпаться. Особенно уязвим жемчуг, а эмаль может изменить цвет под воздействием ультрафиолета», — подытожила специалистка.

В мае россиянам назвали самые модные украшения на лето.

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