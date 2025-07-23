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15:38, 23 июля 2025Россия

Российские подростки подрались с пассажирами автобуса и попали на видео

UFA1.RU: В Уфе подростки подрались с пассажирами автобуса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе подростки подрались с пассажирами автобуса. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал портал UFA1.RU.

Со слов очевидцев, подростки вели себя грубо и конфликтно. Они якобы кричали на весь автобус матом и никак не реагировали на замечания ни пассажиров, ни водителя.

Пассажиры рассказали изданию, что одна из школьниц начала кидаться на женщину, а когда за нее заступились другие пассажиры — началась потасовка. «Началась драка между мужчинами и мальчишками, которые не стеснялись в выражениях», — рассказал один из очевидцев.

На опубликованных кадрах видно, как дети лезут к пассажирам, после чего те начинают отбиваться от них руками.

«В целом вижу подобную ситуацию не первый раз. Может, через общественность как-то можно решить данную проблему, либо чтобы родители увидели, как введут себя их дети», — рассказал изданию автор ролика.

Ранее в Тверской области водитель избил школьницу в автобусе и выгнал. Конфликт произошел из-за оплаты проезда.

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