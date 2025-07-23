Российские рыбы начали эволюционировать

Ученые университета Беринга зафиксировали уникальную эволюцию рыб на Камчатке

На Камчатке в озере Паланском исследователи обнаружили удивительные процессы эволюции рыб. Некоторые виды лососевых и других обитателей водоема начали изменяться, сообщает информационное агентство «Камчатка Сегодня».

Уникальное открытие сделали в озере Паланском специалисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга совместно с сотрудниками Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Озеро Паланское, расположенное в северо-западной части полуострова, является памятником природы регионального значения. Это место известно не только живописными водопадами и древними корякскими стойбищами, но и богатым биологическим разнообразием. Водоем питает третье по численности стадо нерки, а также популяции кижуча и кеты. Помимо лососевых, в озере обитают и другие виды: кунджа, микижа, мальма и три формы колюшки. Именно эти рыбы стали объектом пристального внимания ученых.

По словам исследователей, в озере Паланском происходят необычные адаптационные процессы, которые можно назвать ранними стадиями эволюции. Так, мальма разделилась на две формы — одна предпочитает жить у самого дна, другая обитает в толще воды. В свою очередь микижа демонстрирует признаки внутривидового разделения — это может быть первым подобным случаем на территории Евразии. Тем временем кунджа стала прибрежным хищником, вырастающим до крупных размеров.

Все эти изменения формировались тысячелетиями, но только сейчас ученым удалось зафиксировать их комплексно. Дальнейшие лабораторные исследования помогут подтвердить эти наблюдения.