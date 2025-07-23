Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:45, 23 июля 2025Бывший СССР

Российские десантники разбили гарнизон элитной бригады ВСУ в Сумской области

Российские военные разбили гарнизон элитной бригады ВСУ в Варачино
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Штурмовые подразделения 83-й бригады ВДВ российской группировки войск «Север» разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Варачино Сумской области. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Десантники взяли поселок под контроль, установив там российский флаг. Противник понес большие потери и был вынужден отойти.

По сведениям военкора, российские Вооруженные силы оказывают давление на оборону ВСУ в Сумской области сразу на нескольких направлениях. Из-за этого украинское командование вынуждено распылять и без того ограниченные резервы.

Ранее стало известно, что в боях под Сумами участвует сформированный по инициативе инструкторов из США 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ. Первые бойцы подразделения были переброшены на этот участок еще в конце июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам

    В США раскрыли судьбу Зеленского

    Российский регион подвергся воздушной атаке

    Воспитанники детских садов массово отравились в российском регионе

    Российские десантники разбили гарнизон элитной бригады ВСУ в Сумской области

    В США высказались о необходимости отстранения Зеленского

    В украинском городе сообщили о массовом налете «Гераней»

    Посетившая 12 стран за год россиянка развеяла миф о дороговизне путешествий за границу

    МЧС сообщило о погибшем в пожаре в Москве

    ЕС решил давить на Зеленского перед массовыми протестами на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости