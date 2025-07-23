Российские военные разбили гарнизон элитной бригады ВСУ в Варачино

Штурмовые подразделения 83-й бригады ВДВ российской группировки войск «Север» разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Варачино Сумской области. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Десантники взяли поселок под контроль, установив там российский флаг. Противник понес большие потери и был вынужден отойти.

По сведениям военкора, российские Вооруженные силы оказывают давление на оборону ВСУ в Сумской области сразу на нескольких направлениях. Из-за этого украинское командование вынуждено распылять и без того ограниченные резервы.

Ранее стало известно, что в боях под Сумами участвует сформированный по инициативе инструкторов из США 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ. Первые бойцы подразделения были переброшены на этот участок еще в конце июня.