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14:19, 23 июля 2025Экономика

Российским ТЦ предрекли закрытие

Глава Союза ТЦ Шакиров: Каждый десятый ТЦ закроется в ближайшие три года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Каждому десятому торговому центру (ТЦ) в России угрожает закрытие в ближайшие три года. Об этом заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с «Радиоточкой НСН».

По словам эксперта, доля вакантности в ТЦ составляет 8,5 процента при допустимой доле до 10 процентов. Однако некоторые центры все равно испытывают проблемы.

«В течение следующих трех лет 10 процентов торговых центров, которые неэффективно расположены или были построены не как торговые центры, закроются или переформатируются», — спрогнозировал Шакиров. По его словам, на месте таких ТЦ появятся многофункциональные комплексы, жилые дома и другие объекты.

«Успешные торговые центры при правильном управлении будут развиваться и дальше. У нас идет большое воздействие онлайн-ретейла, поэтому торговые центры становятся более развлекательными, но тем не менее они никуда с рынка не деваются», — заключил глава союза.

Ранее в Москве во время ливня затопило торговый центр «Кунцево Плаза».

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