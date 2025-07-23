Российский боец СВО отказался сдавать шестерых детей в интернат и добился демобилизации

Отказавшийся сдавать детей в детдом боец СВО из Челябинска добился демобилизации

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Челябинской области отказался сдавать шестерых детей в детский дом и добился демобилизации. Об этом пишет «Вечерний Челябинск» со ссылкой на депутата Госдумы Яну Лантратову.

По данным издания, российский военнослужащий отправился на фронт добровольцем. Пока он находился на передовой, у его жены после шестых родов и на фоне постоянной тревоги за мужа начались проблемы с сердцем. Ее доставили из Челябинска в Москву и поместили в реанимацию института Склифосовского.

Из-за сложившейся в семье ситуации военнослужащего отпустили в непродолжительный отпуск. Как рассказала изданию Лантратова, по прошествии отведенного срока от военнослужащего потребовали вернуться в часть, а детей предложили сдать в интернат, но россиянин отказался и остался с семьей.

Жена военнослужащего провела в реанимации в общей сложности шесть месяцев. Все это время участник СВО заботился о детях, двоим из которых нет и года, добавила депутат.

«Последствия не заставили себя долго ждать. В один из вечеров сестра Василия сообщила, что его включили в списки СОЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») и объявили в розыск. Шесть месяцев семья жила в постоянном страхе, боли и переживаниях», — отметила Лантратова.

По словам парламентария, ситуацию удалось разрешить после серии депутатских обращений в Минобороны. Уголовное дело в отношении военнослужащего было прекращено, и его демобилизовали домой.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что в России резко выросло число случаев необоснованного присвоения бойцам СВО статуса самовольно оставивших часть. Она связала тенденцию с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев.