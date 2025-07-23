Российский пенсионер передал телефонным мошенникам 35 миллионов рублей

В Москве аферисты похитили у пенсионера 35 миллионов рублей

В Москве аферисты похитили у пенсионера 35 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 77-летнему пенсионеру позвонил якобы генеральный директор организации, в которой он ранее работал и сообщил об утечке персональных данных. После этого разговора с ним связался якобы представитель силовых структур, который подтвердил информацию и сказал, что сбережения пострадавшего могут быть похищены. Для их сохранности необходимо все перевести на безопасный счет.

Следуя указаниям мошенников, потерпевший приобрел новый телефон, по которому продолжил общение с аферистами и рассказал о всех счетах и сумме накоплений. После этого он снял все деньги со счетов, забрал сбережения из дома и по кодовому слову передал их курьерам. Общая сумма ущерба составила более 34,9 миллиона рублей.

Ведется установление причастных к хищению средств.

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