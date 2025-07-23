Российский штурмовик СВО выжил после атаки 24 ударных дронов ВСУ

RT: Боец СВО выжил после атаки 24 ударных дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 24 ударными дронами и одной тяжелой «Бабой-ягой» российского штурмовика 70-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Медведь. Бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине удалось выжить, пишет RT.

Как рассказали его сослуживцы, ВСУ роем дронов и кассетами пытались помешать российским военным зайти в Малую Токмачку в Запорожской области, но российским бойцам все равно удалось взять часть поселка штурмом и продолжить продвижение на этом направлении.

По их словам, ВСУ могут потратить до 30 дронов на одного российского военнослужащего.

«Был случай с бойцом, Медведь позывной у него. На него прилетели 24 FPV-дрона и "Баба-яга" еще кошмарила. Сейчас он в госпитале, с ним все хорошо, восстанавливается», — рассказал изданию один из его сослуживцев.

Ранее другой российский боец СВО голыми руками поймал украинский FPV-дрон с боекомплектом, разбил его о дерево и выжил. Момент попал на видео.