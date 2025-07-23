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16:29, 23 июля 2025Путешествия

Самолет с двумя пассажирами рухнул на шоссе в Италии, взорвался и попал на видео

Corriere della Sera: Сверхлегкий самолет рухнул на шоссе в Брешиа, Италия
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Сверхлегкий самолет с двумя пассажирами рухнул на шоссе в итальянском городе Брешиа, взорвался и попал на видео. Кадры публикует местное издание Corriere della Sera.

Известно, что на борту находились адвокат из Милана Серджио Равалья и его партнерша Анна Мария Де Стефано. Они вылетели из Пьяченцы во второй половине дня 22 июля и упали на шоссе Корда Молле. Выжить пассажирам не удалось.

На записях с камер видно, как небольшой самолет рухнул прямо на оживленной трассе и загорелся. Пассажиры проезжавших в тот момент мимо машин не пострадали. Причины произошедшего выясняются, ведется расследование.

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