The Lancet Global Health: Санкции США и ЕС унесли жизней не меньше, чем войны

Односторонние и экономические санкции, введенные США и Европейским союзом (ЕС), уносят более полумиллиона жизней в год. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Global Health.

Исследователи обнаружили, что односторонние санкции ежегодно становятся причиной более 560 тысяч смертей по всему миру. Это соответствует диапазону, который исследователи рассчитали для ежегодного числа жертв вооруженных конфликтов,

Исследователи установили, что односторонние и экономические санкции, введенные США и Европейским союзом, приводят к значительному росту смертности, которая непропорционально сильно затрагивает детей младше пяти лет.

«[28 президент США] Вудро Вильсон называл санкции "чем-то более ужасным, чем война". Наши данные свидетельствуют о его правоте», — пишут авторы Франсиско Родригес, Сильвио Рендон и Марк Вайсброт.

В рамках исследования были проанализированы случаи применения санкций в отношении 152 государств. Ученые пришли к выводу, что европейские и американские санкции влекут за собой более тяжелые последствия для рядовых граждан государств с низким уровнем жизни, чем ограничения, вводимые ООН.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что для России наибольшую угрозу представляют не рестрикции Европейского союза (ЕС), а те действия, которые могут предпринять США. Как пояснил эксперт, вторичные санкции США против торговых партнеров РФ могут повлиять на круг иностранных контрагентов и структуру внешней торговли России. Что касается европейских ограничительных мер против российских нефти и газа, то их влияние ограничено. РФ уже давно наладила основные экспортные потоки и адаптировала логистику.

Впрочем, он не исключил, что если в новый пакет санкций войдет усиление контроля за обходом ценового потолка, транспортировкой или страхованием, то это может создать дополнительную волатильность на сырьевых рынках и сказаться на дисконте, с которым продается российская нефть.