Названы самые опасные для России санкции

Аналитик Скрябин: Действия США более опасны для России, чем санкции ЕС

Для России наибольшую угрозу представляют не рестрикции Европейского союза (ЕС), а те действия, которые могут предпринять США, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Его процитировала «Российская газета».

Как пояснил эксперт, вторичные санкции США против торговых партнеров РФ могут повлиять на круг иностранных контрагентов и структуру внешней торговли России. Что касается европейских ограничительных мер против российских нефти и газа, то их влияние ограничено. РФ уже давно наладила основные экспортные потоки и адаптировала логистику.

Впрочем, он не исключил, что если в новый пакет санкций войдет усиление контроля за обходом ценового потолка, транспортировкой или страхованием, то это может создать дополнительную волатильность на сырьевых рынках и сказаться на дисконте, с которым продается российская нефть.

Некоторые эксперты полагают, что санкции президента США Дональда Трампа, которые он грозит ввести против России, если не будет заключена сделка по Украине, повредят Вашингтону и Брюсселю, а не Москве.