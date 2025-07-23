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12:14, 23 июля 2025Россия

Штурмовики СВО рассказали о спасшей жизнь их сослуживцу при обстреле дронов ВСУ хитрости

RT: Российский боец СВО выжил после нескольких сбросов с дронов ВСУ на дом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовик 70-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным Техник выжил после нескольких сбросов с украинских дронов на дом в селе Малая Токмачка Запорожской области, где сейчас ведутся бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его историю публикует RT.

Как рассказали его сослуживцы, после атаки ВСУ от дома осталась только половина стены, но прятавшемуся внутри бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине удалось выжить. Жизнь ему спасла одна хитрость.

«Зашел в дом, и через две минуты по нему начинают отрабатывать FPV-дроны. Разобрало дом, осталась половина стены. И когда Техник зашел в дом, он сразу выбирает себе угол и в нем окапывается. Нужно было сделать себе нору. Он сгреб весь мусор к себе, и там спрятался», — рассказал российский штурмовик с позывным Панама.

По его словам, противник, увидев, что осталось от места удара, решил, что зашедший в дом российский боец не мог выжить, и ошибся.

«Враг думал, что все, как бы по человеку отработал, он "двести". Потом в "птицу" смотрим, у него ноги торчат. Ну и все, а он встал, отряхнулся и перебежал в другой дом. Там, правда, оказался противник. По нему снова начали вести обстрел. Он побежал дальше, забежал в следующий дом, где были двое российских бойцов. Его приняли свои, нормально, закрепили у себя, живой», — рассказал Панама.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик с позывным Медведь выжил после удара ВСУ 24 ударными дронами и одной тяжелой «Бабой-ягой». Сейчас он проходит реабилитацию после лечения в госпитале.

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