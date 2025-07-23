Назван ресурс складного экрана флагмана Samsung

Дисплей Samsung Galaxy Z Fold 7 должен выдержать 500 тысяч складываний

Дисплей флагмана Samsung Galaxy Z Fold 7 рассчитан на 500 тысяч складываний. Об этом сообщается на сайте корейской компании.

В Samsung заявили, что с помощью специального оборудования проверили флагманский Galaxy Z Fold 7 и назвали ресурс основного экрана. В ходе тестирования, в рамках которого дисплей открывали и закрывали в течение двух недель, OLED-панель сложилась и разложилась 500 тысяч раз.

В компании заметили, что это в 2,5 раза больше ресурса модели прошлого поколения Galaxy Z Fold 6 — 200 тысяч складываний. Специалисты Samsung заметили, что новый флагман можно открывать и закрывать без ущерба для устройства 100 раз в день на протяжении 10 лет.

Журналисты издания SamMobile обратились в европейский офис Samsung и узнали стоимость ремонта флагмана. Так, замена складной панели Galaxy Z Fold 7 стоит 760 евро (70 тысяч рублей), самого дисплея — 525 евро (48 тысяч рублей). «Замена экрана не покрывается стандартной гарантией Samsung, поскольку она не распространяется на случайные повреждения», — заметили авторы. В Европе Galaxy Z Fold 7 оценили в 2000 евро, или около 182 тысяч рублей.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман раскрыл детали первого складного iPhone, который выйдет в 2026 году. По его информации, аппарат оценят минимум в 2000 долларов, или около 157 тысяч рублей.