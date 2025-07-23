Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:02, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Сотрудник нашел жуткий способ отомстить начальству за невыплаченную премию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Iurii Stepanov / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Walshingtons рассказал о том, как отомстил менеджерам хозяйственного магазина, в котором он работал, за невыплаченную ежегодную премию. Для этого ему пришлось заняться самовредительством.

«В первый месяц работы в магазине несколько коллег рассказали, что все сотрудники получат премию за то, что магазин целый год проработал без травм работниками. Все были в восторге, но спустя несколько дней руководство объявило, что это лишь слух и никто не получит бонусов», — написал автор.

Спустя еще какое-то время пополз слух, что премия все же будет, но руководители решили оставить ее себе, не поделившись с подчиненными. Аккуратно наведя справки, сотрудники выяснили, что это действительно так, после чего обиженный автор поста нашел новую работу. Но перед увольнением он решил отомстить.

«Я позвал нескольких коллег в качестве свидетелей, взял стремянку, чтобы достать с полки товар, забрался на нее и защемил указательный и средний пальцы на полках, после чего упал со стремянки. Из-за этого пальцы сломались, а при падении я еще и неудачно приземлился на запястье, что тоже стало причиной перелома», — признался автор.

По его словам, выражение лиц менеджеров компании, осознавших, что премий им не видать, стоило испытанной боли. Кроме того, отчаянным поступком автора были восхищены и его коллеги. При этом на новую работу его приняли даже с переломами.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как хотел сделать своей девушке приятный сюрприз и принести ей завтрак в постель. Мужчина признался, что для него это также закончилось сломанным запястьем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам

    Россиянам дали советы на случай тотального отключения интернета

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в две страны

    Раскрыт неожиданный недостаток популярных средств для похудения

    Украинский дрон атаковал железнодорожный вокзал в российском регионе

    Премьер Японии задумался об отставке после сделки с США

    Минпросвещения определило объем нагрузки для школьников

    Иностранные наемники разорвали контракты с ВСУ после попадания на передовую

    Сотрудник нашел жуткий способ отомстить начальству за невыплаченную премию

    Мужчина обвинил врачей в уменьшении пениса вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости