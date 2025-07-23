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05:48, 23 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о планах Киева выдать России вступивших в ВСУ предателей

RusVesna: Киев планирует выдать России вступивших в ВСУ предателей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Киев планирует выдать России предателей, вступивших в действующую в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) организацию «Легион "Свобода России"» (признана в России террористической и запрещена). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Выяснилось, что командование ВСУ отправляет российских бойцов в лагеря, рассчитывая увеличить обменный фонд. Канал называет автором этой идеи генерал-майора ВСУ Дмитрия Усова, который возглавляет координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Один из командиров легиона уже находится в таком лагере вместе со своими подчиненными. Еще как минимум один человек предпочел расстаться с жизнью, чтобы не оказаться в руках российского правосудия.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве снова провести переговоры по урегулированию конфликта и решению поставленных вопросов. По его словам, сейчас с российской стороной ведется диалог насчет еще одного обмена пленными.

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