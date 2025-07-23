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09:38, 23 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о задержании еще одного российского журналиста

В Екатеринбурге задержали регионального редактора Ura.ru Сергеева
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

В Екатеринбурге задержали регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева. Об этом сообщает информационное агентство в своем Telegram-канале.

По его данным, утром журналист написал адвокатам, что его везут на допрос к следователям. Больше защитники не смогли с ним связаться, а следователь по делу не раскрывает адвокатам местоположение Сергеева.

Отмечается, что Сергеев проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова.

Ранее стало известно, что Аллаяров подкупил за 20 тысяч рублей начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, приходящегося ему дядей. Сотрудник полиции дал показания против Аллаярова, который, по мнению следствия, за взятку передал племяннику, работающему в СМИ, служебные сведения.

Обыски в Ura.ru начались утром 5 июня. Одной из причин следственных действий называли работу местных журналистов с источниками.

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